Müge Anlı ihtimal vermiyordu bayramda kaybolan Ali Atabey'in kahreden sonu
ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 11 yaşındaki epilepsi hastası Ali Atabey'in cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun ölüm sebebi bilinmezken, cesedin duvar ile bir panelvana sıkışık halde olduğu öğrenildi.
Ramazan Bayramı’nın birinci gününde kaybolan Ali Atabey’den acı haber geldi. Park etmiş bir Panelvan aracın kenarında bir küçük çocuğun cansız bedeni bulundu. Bu kişinin Müge Anlı’da aranan 11 yaşındaki Ali Atabey olduğu ortaya çıktı.
Nasıl öldüğü netlik kazanmayan Ali’nin ölümünün araştırılması üzerine Müge Anlı’nın ekibi olay yerinden canlı yayın yaptı. Anlı’nın ekibi, aracın içine girerek içeriden kapıyı açmaya çalıştılar ancak başaramadılar.
Panelvana girdi ancak çıkamadı: Bu bilginin üzerine çocuğun araca girdiğini, ancak kapının açılamadığı için dışarı çıkamadığı tahmin edildi.
Duvar ile aracın arasına sıkıştı: Ancak çocuğun araba ile duvar arasında sıkıştığı üzerinde duruluyor. Bayram günü olması dolayısıyla ise aracın çevresinde olan iş yerlerinin kapalı olması ise talihsizlik olarak nitelendiriliyor.