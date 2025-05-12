Müge Anlı ifşaladı Mekselina İlkabahar Instagramda patladı doktorum diyen kız meğer...

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu kez "Meksilana" adını kullanan Instagram ünlüsü damga vurdu. Müge Anlı'ya hakkındaki iddiaları yanıtlamak için bağlanan Mekselina İlkbahar, yayın ilerledikçe söyledikleri yalan çıkınca telefonu kapatıp kaçtı. Mekselina ifşası ile gündem olan Müge Anlı 'bunlara inanmayın' dediği, Mekselina İlkbahar'ın yalanları ve dolandırcılık olayı bakın ne...