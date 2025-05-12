Müge Anlı ifşaladı Mekselina İlkabahar Instagramda patladı doktorum diyen kız meğer...
Müge Anlı ile Tatlı ile Tatlı Sert programında bu kez bir sosyal medya fenomeni gündem oldu. Mekselina İlkbahar isimli genç kız, dedesi yaşandaki adamı dolandırmakla suçlanıyor. Kendini Instagram hesabında doktor olarak tanıdan Mekselina lise terk çıktı. Müge Anlı yayına lise arkadaşlarını bağlamaya başlayınca Mekselina telefonu kapatıp yayından kaçtı. Peki kimdir bu Mekselina İlkbahar, Instagram hesabına bakın...
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bu kez "Meksilana" adını kullanan Instagram ünlüsü damga vurdu. Müge Anlı'ya hakkındaki iddiaları yanıtlamak için bağlanan Mekselina İlkbahar, yayın ilerledikçe söyledikleri yalan çıkınca telefonu kapatıp kaçtı. Mekselina ifşası ile gündem olan Müge Anlı 'bunlara inanmayın' dediği, Mekselina İlkbahar'ın yalanları ve dolandırcılık olayı bakın ne...
Mekselina İlkbahar , dedesi yaşındaki bir adamı yaklaşık 3 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor. Müge Anlı'ya suçlamalara yanıt vermek için bağlayan Mekselina, ilk andan itibaren çuvalladı. Instagram hesabında kendini Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, part time doktor olarak tanıtan genç kızın yalan söylediği ortaya çıktı.
Doktorum dedi lise terk çıktı
Mekseline, Müge Anlı'ya FBÜ'ne yatay geçişle geçtiğini iddia edip tıp fakültesi eğitimini izah etmeye çalıştı. Müge Anlı sıkıştırınca psikoloji okuduğunu söyledi. Canlı yayına "lise" arkadaşı bağlanınca ise iş daha da ilginçleşti. Zira Adana'dan lise arkadaşı olan genç Mekselina'nın lise 1'den terk olduğun ifşa etti.
Lise arkadaşları yayına bağlanmaya başlayınca Mekselina telefonu kapatıp kaçtı. Müge Anlı Mekselina'yı yaşlı adamdan aldığı paralarla birlikte canlı yayına gelmeye davet etti.Mekselina'nın yayına çıkıp çıkmayacağı merak konusu olurken, Instagramda bu olay patladı.