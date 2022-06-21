Müge Anlı hemen evlenecek! Şinasi Yüzbaşıoğlu hiç evlendi mi Müge Anlı'nın ilk eşi...
ATV kanalında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan ünlü sunucu evleniyor. Müge Anlı pazartesi günü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini bizzat kendisi duyurmuştu. Meğer Müge Anlı kına gecesini de yapmış düğün tarihini de belirlemiş. Düğün bu hafta sonu olacak. Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu daha önce evlendi mi çocuğu var mı merak konusuydu. Bu arada çok kişi bilmez ama Müge Anlı bugüne kadar 2 kez evlendi, bu 3. evliliği olacak.
ATV ekranlarında canlı yayınlanan programında Müge Anlı özel hayatıyla ilgili bombayı 'Ben evleniyorum' diyerek patlatmıştı. Müge Anlı'nın bu 'evlilik ilanı' herkesi şaşırtırken, müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da merak konusu oldu. Bugün Müge Anlı'nın düğün tarihi medyaya düşerken ünlü sunucunun gizlice kına gecesi yaptığı ortaya çıktı. Emniyet teşkilatına gelin giden Müge Anlı'nın kına gecesine ilişkin detayları 2. Sayfa programı ifşa etti. İşte Müge Anlı'nın düğün tarihi ve damat adayıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler:
Müge Anlı 20 Haziran 2022 tarihli programında "Ben evleniyorum' diyerek yılın magazin bombasını bizzat kendisi patlatmıştı. Burhan Akdağ ile olan ilk evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Müge Anlı bu kez eşi olarak bir emniyetçiyi seçti. Müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu İstanbul Emniyet'inde rütbeli bir isim. Aslen Adanalı olan Şinasi Yüzbaşıoğlu şu anda İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü görevinde bulunuyor.
Kına gecesini gizlice yaptı : Evlilik kararı ile herkesi şaşırtan Müge Anlı, meğer kına gecesini çoktan yapmış. 2. Sayfa programında aktarılanlara göre bu gizli kına gecesine yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal katılmış. Müge Anlı yeni yayın döneminde evli bir kadın olarak ekrana geleceğini söylemişti. Ortaya çıktı ki düğün de çok yakınmış.
25 Haziran cumartesi günü evleniyor : Müge Anlı müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile bu hafta sonu evleniyor. Cuma günü programına bitirecek olan Müge Anlı bir gün sonra 25 Haziran Cumartesi evlenecek. Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu büyük bir düğün yapmayı planlamıyor. Müge Anlı'nın düğünü aile arasında sade bir tören şeklinde olacak.