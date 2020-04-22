Müge Anlı hamile yalanını ortaya atan Burhan Akdağ böyle geri adım attı
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, ünlü sunucunun evli bir adamdan hamile kaldığını iddia etti. Müge Anlı'nın avukatı asılsız iddiaya dava açıyor.
ATV ekranlarının en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı için eski eşi Burhan Akdağ çirkin bir iddiayı piyasaya sürdü. Müge Anlı ile Burhan Akdağ 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşanmışlardı. Çiftin bu evlilikten Lidya isminde bir kızları bulunuyor. Müge Anlı'ya yönelik daha önce de bir çok asılsız iddiada bulunan Burhan Akdağ, bu kez hamile iddiasını ortaya attı. Müge Anlı'nın Tatlı Sert programını da bu yüzden bitirdiğini öne sürdü. Müge Anlı asılsız ithama avukatı aracılığıyla yanıt verdi.
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ'ın iddiası sosyal medyada yayılınca ünlü sunucunun avukatı Eylem Kahraman, konu hakkında açıklama yaptı. İddiayı maksatlı ve çirkin olarak niteleyen avukat Eylem Karaman, programın koronavirüs sebebiyle bitirildiğini hatırlattı.
Ünlü sunucunun avukatının açıklaması şöyle:
-"Müge Anlı, Koronavirüs sebebiyle programına bir süreliğine ara vermiştir. Müvekkilim aleyhinde ortaya atılan maksatlı ve çirkin iddia kesinlikle gerçek dışı olup, müvekkilimin kamuoyundaki saygınlığına zarar vermeye yöneliktir.''
''Müvekkilimin kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal eden asılsız iddianın sahibi ve bu iddiayı yazılı ve görsel basında yayınlayanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."