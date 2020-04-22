Müge Anlı hamile yalanını ortaya atan Burhan Akdağ böyle geri adım attı

ATV ekranlarının en sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı için eski eşi Burhan Akdağ çirkin bir iddiayı piyasaya sürdü. Müge Anlı ile Burhan Akdağ 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşanmışlardı. Çiftin bu evlilikten Lidya isminde bir kızları bulunuyor. Müge Anlı'ya yönelik daha önce de bir çok asılsız iddiada bulunan Burhan Akdağ, bu kez hamile iddiasını ortaya attı. Müge Anlı'nın Tatlı Sert programını da bu yüzden bitirdiğini öne sürdü. Müge Anlı asılsız ithama avukatı aracılığıyla yanıt verdi.