Müge Anlı filtre kullanıyormuş! Bir anda oldu izleyici şaşkın Müge gitti başka biri geldi
ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran Müge Anlı programında bilinmeyen bir gerçek tesadüfen ortaya çıktı. Ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın yayınlarda filtre kullandığını fark eden izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Filtre bir an devre dışı kalınca Müge Anlı, daha önce hiç görülmeyen göz altı torbalarıyla ekrana yansıdı. Müge Anlı'nın filtresiz hali sosyal medyada gündem oldu. TV ekranlarında Serap Paköz de filtre kullanan isimlerden biri.
ATV ekranlarının önemli yüzü Müge Anlı, dün 49'uncu yaşını kutlamıştı. Yıllardır ekranlarda birçok faili meçhul cinayete ışık tutan Müge Anlı bu kez 'filtre' ile haber oldu. Müge Anlı'nın gündeme düşen görüntüsü sosyal medyada günün en çok konuşulan mevzusu oldu. Reji ekibi gecikince Müge Anlı filtresiz ekrana geldi. İşte filtresiz Müge Anlı:
Televizyon çekiminde Star TV'de program yapan Serap Paköz'ün filtre kullandığı biliniyordu. Hatta Paköz'ün abartılı filtresi sebebiyle kanalın yayını flu olarak ekrana yansıyordu. Serap Paköz bilinse de kimsenin aklına Müge Anlı'nın da filtre kullandığı gelmemişti.
Gözaltı torbaları kendini gösterdi
Müge Anlı'nın reji ekibinin bir anlık gafleti ile ekrana yansıyan görüntü sosyal medyada gündem oldu. Kameranın bir anlık sallanmasıyla filtre kalkınca Müge Anlı'nın gözaltı torbaları gün yüzüne çıktı. O anlarda adeta Müge Anlı gitti yerine adeta başka biri geldi...
İşte Müge Anlı'nın filtreli ve filtresiz hali
Müge Anlı Tatlı Sert rejisi filtreyi kısa sürede devreye soksa da olan olmuştu. Müge Anlı herkesi şaşırtan haliyle ekrana yansımıştı. Müge Anlı'nın göz altı torbalarının sebebi merak konusu oldu. Ünlü ismin migren ağrıları olduğu biliniyor.