Müge Anlı filtre kullanıyormuş! Bir anda oldu izleyici şaşkın Müge gitti başka biri geldi

ATV ekranlarının önemli yüzü Müge Anlı, dün 49'uncu yaşını kutlamıştı. Yıllardır ekranlarda birçok faili meçhul cinayete ışık tutan Müge Anlı bu kez 'filtre' ile haber oldu. Müge Anlı'nın gündeme düşen görüntüsü sosyal medyada günün en çok konuşulan mevzusu oldu. Reji ekibi gecikince Müge Anlı filtresiz ekrana geldi. İşte filtresiz Müge Anlı: