Müge Anlı eşine sitem etti! "Bu kadın çalışıyor demiyor"
Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na sitem etti. Ünlü sunucu Müge Anlı, Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile olan evliliğine dair samimi bir itirafta bulunarak; yoğun iş temposuna rağmen evde yemekten çaya kadar tüm işleri tek başına yaptığını ve eşinin bu konuda kendisine yardımcı olmadığını söyledi.
Ekranların sevilen ismi Müge Anlı, sunduğu "Tatlı Sert" programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2022 yılında Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştiren ünlü sunucu, yoğun iş temposuna rağmen evdeki sorumlulukların tamamen kendi omuzlarında olduğunu dile getirdi.
"EŞİM 'BU KADIN ÇALIŞIYOR' DİYE DÜŞÜNMÜYOR"
Program sırasında çalışan kadınların yaşadığı zorluklara değinen Anlı, kendi ev yaşantısından örnekler vererek şu ifadeleri kullandı:
"Ben de çalışan bir kadınım ama evde tüm işleri ben yapıyorum. Yemek hazırlıyorum, sofrayı kuruyorum, çayı ben demliyorum. Eşim de ‘Bu kadın çalışıyor’ diye düşünmüyor."