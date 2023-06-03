Müge Anlı eşinden gelen mesajı canlı yayında okudu! Hamam detayı herkesi güldürdü
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkıyor. Atv ekranlarının sevilen programında bu defa gülümseten dakikalar yaşandı. Sevgilisiyle hamamda tanıştığını söyleyen konuğuna 'Erkek hamamına girdiğinde öyle kadınlarla konuşma şansları var mı? Benim kocam da gidiyor da hamama merak ettim şimdi.' diyen Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan canlı yayında yanıt gecikmedi.
Müge Anlı, Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti. İkili magazinin sık sık ilgisini çekiyor. Müge Anlı bugünkü programında eşinin mesajını okuyunca herkesi güldürdü.
Dilek Sarıkaya, eski sevgilisinin kendisini yaklaşık 1.5 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.
Sarıkaya, kendisinden 14 yaş küçük Seyit Eren isimli sevgilisine arabalar alıp, dükkanlar açtığını söyledi.
Hamamcılık yaptığını söyleyen Dilek Sarıkaya, sevgilisi Seyit Eren'le hamamda tanıştıklarını, Eren'in sürekli müşteri olarak geldiğini belirtti.