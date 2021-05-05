Müge Anlı da 20 yaş akımına uydu gençlik fotoğrafı olay oldu

Ünlü isimlerin '20 yaş' fotoğrafı paylaşımları devam ederken Twitter hesabını aktif olarak kullanan Müge Anlı da bu akıma dahil oldu. Kişiliği ve işindeki başarısıyla binlerin gönlünde taht kuran Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafına övgüler yağdı.



