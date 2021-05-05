Müge Anlı da 20 yaş akımına uydu gençlik fotoğrafı olay oldu
Sunucu Müge Anlı da sosyal medyanın 20 yaş akımına katıldı. Anlı'nın 20'li yaşlarına ait fotoğrafına takipçilerinden beğeni yağdı.
Atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kendini sevdiren Müge Anlı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açarak kısa sürede binlerce takipçiye ulaşmıştı.
Ünlü isimlerin '20 yaş' fotoğrafı paylaşımları devam ederken Twitter hesabını aktif olarak kullanan Müge Anlı da bu akıma dahil oldu. Kişiliği ve işindeki başarısıyla binlerin gönlünde taht kuran Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafına övgüler yağdı.
Ünlü sunucunun o dönemki doğal sarı saçları hayranlarının beğenisini topladı.
Anlı, saniyeler içinde binlerce beğeni alan paylaşımına anlamlı bir de not düştü.