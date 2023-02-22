Müge Anlı çileden çıktı eşine seslendi! Üfürükçü Adem, Merve'nin görmeyen gözleri için kesmiş
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, beyninde tümör olduğu için görme yetisini yitiren Merve ve annesi Naime, 'Üfürükçü Adem' tarafından dolandırıldıklarını söyleyip yardım istedi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Merve isimli genç kız ve annesi Naime Hanım; polis olduğunu söyledikleri bir akrabalarının kendilerine üfürükçü tavsiye ettiğini söyledi.
Adem isimli üfürükçüye 260 bin TL kaptıran genç kız, Müge Anlı'dan yardım istedi.
Kızını 3 sene önce şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye götürdüğünü söyleyen acılı anne "Merve'nin gözü tam görmüyordu. Doktor da hemen nörolojinin görmesi gerektiğini belirtti. Acil ameliyata alındı." ifadelerini kullandı.
Kızının sonraki gün de tümör ameliyatına girdiğini ifade eden Naime Hanım çaresiz kalınca akrabası olan polis memuru Habib Bey'in vasıtasıyla Adem isimli üfürükçüye gittiklerini açıkladı.