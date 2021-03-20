Müge Anlı canlıda şok anlar! Şahap Örcün'ün arkadaşı : Cup diye içine girdi!

Örcün'ü kararından döndüremeyen Tunç ise 'Ben de seninle intihar edeceğim' ifadesini kullandı. Bunun üzerine ikili, Çatalan Köprüsü'ne çıktı. İddialara göre; Örcün 15 metre yüksekten suya atladı. Tunç ise, söylediğine göre son anda intihar etmekten vazgeçti.