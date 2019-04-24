Müge Anlı canlı yayınında mehir cinayetinde şoke eden telefon konuşması
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Konya'da öldürülen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen cinayeti ile ilgili canlı yayında çıkan telefon kaydı şoke etti.
Konya'da yaşayan Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen çifti evlerine gelen maskeli cani tarafından kızları Büşra Büyükşen'in gözleri önünde cöldürüldü. ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan aile ise çiftin katilini arıyor. Şimdiye kadar programa gelen ihbar ve katılan izleyecililerin veridği bilgiler ise cinayetin mehir kavgasından dolayı işlenmiş olabilceği yönünde.Bir diğer iddia ise kızları Büşra'nın baba tarafından onaylanmayan ilişkisi. Bütün bu iddialara dün canlı yayında dinletilen ses kaydıda eklenince bütün gözler çiftin gelinleri Betül Büyükşen ve oğlu Uğur Büyükşen'e çevrildi. İşte Müge Anlı'daki mehir cinayetinden şoke eden gelişmeler...
Tüm Türkiye, Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Köyünde 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında pompalı tüfekle öldürülen Büyükşen çiftini konuşuyor. Maskeli saldırgan tarfında işlnene cinayetten kızları Büşra Büyükşen baygın numarası yaparak kurulmuştu. Metin Büyükşen ile gelin Betül Büyükşen'in mehir kavgasıda herkesin dilinde. Canlı yayında dinletilen ses kaydı ise olayın büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Uğur ve eşi Betül hanımın ise cinayeti anlaşamadıkları mehir konusundan dolayı cinayeti azmettiricisi olarak suçlanıyor.
Müge Anlı'nın daha önce programda defalarca bahsettiği Metin Büyükşen ile gelini Betül arasındaki 'mehir' hakkında telefon konuşmasından bir bölüm yayınlandı. Yayınlanan parçası bile stüdyodakiler ve ekran başındakilerin şaşkına dönmesine yetti.
Metin Büyükşen telefon konuşmasında mehir pazarlığı yapıyor ve gelini Betül hanıma alindeki para ve arabayı vermeyi teklif ediyor. Ancak Betül'ün verdiği cevap herkesi şoke etti. Betül Büyükşen, bu paranın mehir parasının karşılığı olamacağını ve bununla yetinmeyeceğini Metin Büyükşen'e ifade ediyor..