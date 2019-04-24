Müge Anlı canlı yayınında mehir cinayetinde şoke eden telefon konuşması

Konya'da yaşayan Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen çifti evlerine gelen maskeli cani tarafından kızları Büşra Büyükşen'in gözleri önünde cöldürüldü. ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan aile ise çiftin katilini arıyor. Şimdiye kadar programa gelen ihbar ve katılan izleyecililerin veridği bilgiler ise cinayetin mehir kavgasından dolayı işlenmiş olabilceği yönünde.Bir diğer iddia ise kızları Büşra'nın baba tarafından onaylanmayan ilişkisi. Bütün bu iddialara dün canlı yayında dinletilen ses kaydıda eklenince bütün gözler çiftin gelinleri Betül Büyükşen ve oğlu Uğur Büyükşen'e çevrildi. İşte Müge Anlı'daki mehir cinayetinden şoke eden gelişmeler...