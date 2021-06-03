Müge Anlı canlı yayınında kayınvalidesine saldırdı 'Senin ölümün benim elimden olacak'
ATV'deki Müge Anlı programında günlerdir aranan 23 yaşındaki Nebahat Astekin bulundu. Canlı yayında sevinç yerine gerginlik yaşandı.
ATV ekranlarının en uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son günlerde 23 yaşındaki iki çocuk annesi Nebahat Astekin aranıyordu. 27 Mayıs tarihinde kayıplara karışan kadının psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edildi.
Genç kadından 8 gündür haber alamayan endişeli ailesi, ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'nın yolunu tuttu. Kayıp kadının ailesi, damatlarının kızlarıyla hiç ilgilenmediğini, kayıp olduğunu bile günler sonra öğrendiklerini söyledi.
Acılı ailenin damatları Hakan Astekin'in eşinin kaybıyla hiç ilgilenmediğini, üstelik de kayıp kadına, "Senin ölümün benim elimden olacak" şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti.
Ancak şüphelerin aksine araştırmacı gazeteci Müge Anlı, saatler içinde bulduğu kayıp kadının Aksaray'da olduğu müjdesini Nebahat Astekin'in acılı ailesine verdi.