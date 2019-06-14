Müge Anlı canlı yayında'da kan donduran Hüsnü Şahin olayı
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortadan kaybolan Hüsnü Şahin'i arama çalışmaları, ormanlık alanda ceset aramasına dönüştü. En büyük şüpheli ise yakın arkadaşı Kadir Topal.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında İzmir'in Bergama ilçesinde 18 Mayıs 2019 tarihinde kaybolan Hüsnü Şahin'i arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolduğu gün en yakın arkadaşı Kadir Topal ile dışarı çıkan Hüsnü bey bir daha eve geri dönmedi. Hüsnü beyin en son gördüğü kişi olan Kadir bey ise verdiği çelişkili ifadeler ile dikkatleri üzerine çekti. Hüsnü beyi ise Karasu ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışmaları başlatılırken akıllara ikinci Asım yıldırım olay mı yaşanıyor sorusunu getirdi.
18 Mayıs'tan beri kendisinden haber alınamayan Hüsnü Şahin'in en son görüştüğü kişi Kadir Topal. Kadir Topal Hüsnü beyi ilk açıklamalarda görmediğini belirtiyor. Ama daha sonra köylüler Kadir bey ile Hüsnü beyi aynı araçta görüklerini söylemesi Hüsnü beyin tavır değiştirmesine sebep oluyor ve jandarmaya giderek "Evet biz beraberce çıkmıştık sonra ben onu Karasu mevkinde bir yere bıraktım sonrasından haberim yok" açıklamasını yaptı.
Ayrıca Kadir Topal Müge Anlı canlı yayına katılarak "Cuma günü beni telefonla aramıştı Karasu'ya götürür müsün diye. Akşam köye geldiğimde arayıp ne işin var Karasu'da diye sordum. Oda bana sen ne yapacaksın boş ver beni oraya götürüver ben senin mazot paranı veririm dedi. O gün götürdüm ben ve o gün kayboldu." açıklamalarını yaptı.
Kadir Topal'ın Hüsnü Şahin'ı bıraktığı yer Karasu mevkisi ormanlık alan. Kadir beyin Karasu mevkisinde gidip gelme mesafesi yaklaşık 5 saat sürüyor. Bu süre içerinde arabasının bozulduğunu iddia ediyor ama arabası o gün bozulmuyor.