Müge Anlı canlı yayında rekor yardım topladı

"En yardımsever izleyici, benim izleyicim" diyen Müge Anlı'nın yardım kampanyası başladıktan yalnızca 2 saat için Kızılay'a 127 bine yakın mesaj gönderildi. Şuana kadar yaklaşık olarak 2 milyon 127 bin TL para toplandı. Toplanan yardımlar ile kurulacak Müge Anlı ve Dostları Aşevi, ihtiyaç sahiplerine her gün 3 öğün sıcak yemek ikramında bulunacak.