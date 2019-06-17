Müge Anlı canlı yayında Hüsnü Şahin olayında ortaya çıkan şoke eden bilgiler
ATV'de canlı olarak ekranlara gelen Müge Anlı'nın programında ortadan kaybolan Hüsnü Şahin'i arama çalışmaları, ormanlık alanda ceset aramasına dönüşürken ortaya çıkan kanıtlardan sonra ise en büyük şüpheli yakın arkadaşı Kadir Topal.
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İzmir'in Bergama ilçesinde 18 Mayıs 2019 tarihinde kaybolan Hüsnü Şahin'i arama çalışmaları Karasu ormanlık alanda ceset araması olarak devam ediyor. Hüsnü Şahin'i en son gören kişi olan en yakın arkadaşı Kadir Topal ise verdiği çelişkili ifadeler ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçen hafta ise ormanlık alanda gelen kötü kokuların etrafa yayılması ile arama çalışmaları hız kazdı. Peki Hüsnü Şahin'e kim ne yaptı? Kadir Topal bu olayın neresinde? Bütün detaylar haberimizde.
İzmir'in Bergama ilçesinde 18 Mayıs tarihinde kaybolan Hüsnü Şahin'i kaybolduğu tarihte sabah 10 gibi arkadaşı Kadir Topal ile görüşmüştü. Kadir bey ise Hüsnü beyi Karasu ormanlık alana bırakmıştı ve Hüsnü Şahin'den o günden beri haber alınamamıştı. Hüsnü beyi en son gören Kadir bey ise verdiği çelişkili ifadeler,ortaya çıkan görgü tanıkları ve iddialar ile dikkatleri üzerine çekti.
Hüsnü Şahin'i arama çalışmaları cuma gününden sonra ceset arama çalışmasına dönüştü. Ormanlık alandan geçen vatandaşların duyduğu kötü kokular cinayet şüphelerini daha da derinleştirdi.
En büyük şüpheli Kadir Topal Hüsnü beyi ilk açıklamalarda görmediğini belirtmişti. Ancak köylülerin Kadir bey ile Hüsnü beyi aynı araçta görüklerini söylemesi Hüsnü beyin tavır değiştirmesine sebep oldu ve jandarmaya giderek "Evet biz beraberce çıkmıştık sonra ben onu Karasu mevkinde bir yere bıraktım sonrasından haberim yok" açıklamasını yapmıştı.