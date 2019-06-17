Müge Anlı canlı yayında Hüsnü Şahin olayında ortaya çıkan şoke eden bilgiler

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İzmir'in Bergama ilçesinde 18 Mayıs 2019 tarihinde kaybolan Hüsnü Şahin'i arama çalışmaları Karasu ormanlık alanda ceset araması olarak devam ediyor. Hüsnü Şahin'i en son gören kişi olan en yakın arkadaşı Kadir Topal ise verdiği çelişkili ifadeler ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçen hafta ise ormanlık alanda gelen kötü kokuların etrafa yayılması ile arama çalışmaları hız kazdı. Peki Hüsnü Şahin'e kim ne yaptı? Kadir Topal bu olayın neresinde? Bütün detaylar haberimizde.