Müge Anlı canlı yayında Esra Erol'a gönderme yaptı! Neyi ima etti sosyal medya kaynadı
ATV'nin iki başarılı sunucusu Esra Erol ve Müge Anlı'nın aralarının uzun zamandır açık olduğu iddialar arasında. Müge Anlı'nın sabah programında Esra Erol'a gönderme yaptığı iddiası ise sosyal medyada günün konusu oldu.
ATV ekranlarında severek izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Ömer, bebeğiyle kaçan eşini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Kısa sürede bulunan Kübra, Ömer'le ilgili şoke eden bir iddiada bulundu.
Kübra, Ömer'in ablasıyla kendisini aldattığını söyledi. Ardından da Müge Anlı Ömer'e sinirlendi. Canlı yayında bazı açıklamalar yapan Müge Anlı'nın Esra Erol'a gönderme yaptığı iddia edildi.
Esra Erol ve Müge Anlı, Türk televizyon tarihinin en popüler ve en çok izlenen sunucularından biri. Yıllardır ATV ekranlarında sundukları gündüz kuşağı programlarıyla seyircinin kalbinde taht kurdular.
Her ne kadar aynı kurumda benzer programlar yapsalar da Esra Erol ve Müge Anlı'nın arasının iyi olmadığını sık sık kulislerde konuşulan iddialardan. Zaman zaman programlarında yaptıkları göndermeler ile bu durum daha çok ortaya çıkıyor.