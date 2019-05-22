Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebek ile yeni iddia herkesi şoke etti!

Ecrin'in babası Cengiz değil başka biri

Sevcan Kurnaz'ın eşi Cengiz Kurnaz'ın daha önce hiç çocuğu olmadı. Bu durum ise Ecrin babası kim sorusunu akıllara getirdi. Sevcan Kurnaz ise daha önce canlı yayında Ercin babasının Cengiz olmadığını ve başka birinin olduğunu açıkladı. Ecrin'in babasının ismi açıklanmazken iddialara göre Cengiz Kurnaz Sevcan'ı başka birilerine pazarlamıştı ve Sevcan'da bunlardan birinden hamile kaldı. Bu durumu canlı yayında açıklayan Sevcan Ecrin'in babasını bildiğini söyledi ama isimi açıklanmadı.