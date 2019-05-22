Müge Anlı canlı yayında Ecrin bebek ile yeni iddia herkesi şoke etti!
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaklaşık 2 hafta önce kaybolan Ecrin bebeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin bebekten hala bir ize ulaşılamadı. Her gün yeni iddialar gündeme geldiği canlı yayında en büyük şüpheli ise Ecrin bebeğe tecavüz edip öldürdüğü düşünülen üvey amca Özkan Kurnaz'dı. Ancak ortaya atılan yeni iddialar şüpheleri babaanne Hacer hanımın üzerinde yoğunlaştırdı. Ailenin zehirlenerek ölen köpekleri ise Ecrin bebekte zehirlendi mi sorusunu akıllara getirdi. İddialara göre babaanne Hacer hanım Ecrin bebeği de zehirlemiş olabilir. İşte Ecrin bebek ile gündeme damga vuran yeni açıklamalar.
16 yaşındayken kendisinden 20 yaş büyük olan ablasını eşi Cengiz Kurnaz'a kaçarak imam nikahlı evleniyor Sevcan Kurnaz. Evlendikten yaklaşık 4 sene sonra hamile kalan Sevcan Kurnaz'ın hayatı ile ilgili bilinmeyenler arka arkaya çıkan açıklamalar ile ortaya çıktı.
Ecrin'in babası Cengiz değil başka biri
Sevcan Kurnaz'ın eşi Cengiz Kurnaz'ın daha önce hiç çocuğu olmadı. Bu durum ise Ecrin babası kim sorusunu akıllara getirdi. Sevcan Kurnaz ise daha önce canlı yayında Ercin babasının Cengiz olmadığını ve başka birinin olduğunu açıkladı. Ecrin'in babasının ismi açıklanmazken iddialara göre Cengiz Kurnaz Sevcan'ı başka birilerine pazarlamıştı ve Sevcan'da bunlardan birinden hamile kaldı. Bu durumu canlı yayında açıklayan Sevcan Ecrin'in babasını bildiğini söyledi ama isimi açıklanmadı.
Sevcan Kurnaz'ın şimdiki eşi Deniz Kurnaz ise ilk eşi Cengiz Kurnaz'ın yeğeni. Yani Sevcan görümcesinin oğlu ile şimdi evli. Cengiz Kurnaz ise Ecrin bebek 4 aylık iken kalp krizinden hayatını kaybetti. İddialara göre Cengiz Ecrin bebeğinin kendisinden olmadığından şüphelendi. Ayrıca Deniz ile Sevcan arasındaki ilişkiyi de öğrenen Cengiz kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.