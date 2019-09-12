Müge Anlı canlı yayında açıkladı Güven Bana bakın kimi koltuğundan etti

-O yarışmayı çekmekte çok şey kattı hayatıma. Sanki bu programa konu olan kişiler daha çok toplumun çok farklı kesimi gibi algılanıyor. Biz biliyoruz öyle olmadığını çok hayatımızın içinden figürler olduğunu ama bazıları için farklı...Yani toplumun işte yüzde kaçı gibi niteleyenler var ki son derece yanlış. Kimin başına ne geleceğin hiç garantisi yok. Orada da bilgi yarışmasına katılmak için geliyorlar. Orada da yarışmanın formatından dolayı çok farklı bir şey gördüm ben insanlarda. Paranın insana neler yaptırabileceğini neler kaybettireceğini gördüm. Bu kadarını bilmiyordum." dedi.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı