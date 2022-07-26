Müge Anlı bebek mi bekliyor? Takip ettiği sayfa ele verdi, takipçilerinin gözünden kaçmadı
Ekranların sevilen gündüz kuşağı programlarından olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert"i sunan Müge Anlı geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde evleneceğini tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Ardından Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan güzel sunucunun özel hayatı da merak konusu oldu. Gözlerden uzak olan kızını paylaşan Anlı'nın şimdilerde erkek kardeşi ortaya çıktı. Sosyal medyayı takipçilerinin isteği üzerine açan Anlı, bebek sayfasını takip etti, akıllara o soruyu getirdi. Çift bebek mi bekliyor?
Yıllardır kendi adını taşıyan programla seyirci karşısına çıkan Müge Anlı geçtiğimiz aylarda canlı yayında evleneceğini açıklamıştı. Sürpriz bir şekilde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Anlı son olarak sosyal medya hesabından soyadını Yüzbaşıoğlu olarak değiştirmişti. Kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı. Benzerliği ile şoke eden Efe Anlı için güzel sunucu Onun adını ben koydum, bütün hastanede ‘bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diyerek açıklama yapmıştı. Anlı'dan yeni bir hamle geldi, sosyal medyayı hayranlarının isteği üzerine açan güzel sunucu anne bebek sayfasını takip etti. Takipçilerinin gözünden o detay kaçmadı, akıllara bebek sorusunu getirdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlediği konularla sık sık gündeme gelen Müge Anlı hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı.
Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını tüm Türkiye'ye duyurmuştu.
Sade bir törenle evlenen Anlı, sevenlerinin ısrarı ile sosyal medya hesabı açmıştı.