Müge Anlı bebek mi bekliyor? Takip ettiği sayfa ele verdi, takipçilerinin gözünden kaçmadı

Yıllardır kendi adını taşıyan programla seyirci karşısına çıkan Müge Anlı geçtiğimiz aylarda canlı yayında evleneceğini açıklamıştı. Sürpriz bir şekilde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Anlı son olarak sosyal medya hesabından soyadını Yüzbaşıoğlu olarak değiştirmişti. Kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı. Benzerliği ile şoke eden Efe Anlı için güzel sunucu Onun adını ben koydum, bütün hastanede ‘bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diyerek açıklama yapmıştı. Anlı'dan yeni bir hamle geldi, sosyal medyayı hayranlarının isteği üzerine açan güzel sunucu anne bebek sayfasını takip etti. Takipçilerinin gözünden o detay kaçmadı, akıllara bebek sorusunu getirdi.