Müge Anlı ATV'de taklidini yapan Tansu Dayan'ı ağırlayıp bakın neler hediye etti

Müge Anlı videolarıyla şöhret olan Tansu Dayan'a başarılı sunucu şunları söyledi:

"Benim sosyal medyam yok ama benim taklitlerimi yaparak senin 1 milyon 450 bin takipçin var. Ben de bir gün denemek için açacağım. Bakacağım beni kaç kişi takip edecek."

İşte Müge Anlı'da o anlar