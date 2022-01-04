Müge Anlı ATV canlıda vasiyetini açıkladı mal varlığını kime bırakacak mezar yeri hazır
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında programın başarılı sunucusu Müge Anlı vasiyetini açıkladı. Peki Müge Anlı mal varlığını kime bırakacak? Anlı, mezar yerinden, cenaze törenindeki şerbet detayına kadar ayarlamış!
ATV'de canlı yayında vasiyetini açıklayan Müge Anlı hem izleyenleri hem de stüdyodakileri şaşırttı! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında vasiyetinden bahseden Müge Anlı yıllar önce kendisine mezarlıktan bir yer ayırttığını söyledi. Anlı, "Bana bir şey olursa bakım evine gideceğim. Öldükten sonra yaka kartına takılacak fotoğrafımdan dağıtılacak şerbetime kadar söyledim" dedi.
Aile kavuşmasında Müge Anlı'dan 'vasiyet' itirafı
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın son programında büyük bir kavuşma yaşandı. 2.5 yıldır küçük kızı Irmak'tan ve eşi Seyhan'dan ayrı olan emekli Albay Mustafa Kaya ailesine kavuştu. Bu kavuşma esnasında ise Müge Anlı'dan beklenmedik bir açıklama geldi.
"Bana bir şey olursa buradan da söylüyorum ben bakımevine gideceğim"
Mustafa Kaya olayından çok ders aldığını söyleyen Anlı, "Bana bir şey olursa buradan da söylüyorum ben bakımevine gideceğim" dedi ve şöyle devam etti:
"Benim mezar yerim de belli"
Bana da Efe baksın. Oğluşum benim. Herkes bunun vasiyetini şimdiden yapmalı. Benim mezar yerim de belli. Her şeyim planlı olsun istiyorum.