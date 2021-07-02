Müge Anlı ATV canlıda Büşra Büyükşen sinir krizi geçirdi finalde büyük sır ifşası

Müge Anlı ile Tatlı Sert Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetini çözemeden sezon finali yaptı. Müge Anlı bu cinayet için özel ekip kurulmasını sağladı. Ancak cinayetin tek tanığı olan çiftin kızlar olan Büşra Büyükşen ifadeleriyle olayı çıkmasa soktu. Büşra Büyükşen ketumluğu ile ağabeyi Osman Büyükşen'den sonra Müge Anlı'yı da sabır testinden geçirdi. Müge Anlı cinayet gecesi karakol görüntülerini yayınladı. Yetinmedi o gecenin canlı olarak canlandırmasını stüdyonun orta yerinde yaptırdı. Kameralar kapandıktan sonra ise Büşra Büyükşen 'büyük sır'la ilgili sinir krizi geçirdi. Müge Anlı sezon finaline giderken bu görüntüleri yayınladı. İşte Müge Anlı'da Büşra Büyükşen ile ilgili son yaşananlar: