Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini bakın neden işlemedi tehdit edilmişti
Müge Anlı, ATV'de yayımlanan programında Aleyna Çakır ve Gülay Uygun konusunu işlemeyi bir süreliğine bıraktı ve Aleyna Çakır'ın anne, babasını canlı yayına çıkarmadı.
Türkiye gündeminin uzun bir süredir konuştuğu Aleyna Çakır cinayetini Müge Anlı, bir süredir ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işledi. Hatta olayın genişlemesi ve farklı konuların eklenmesiyle Aleyna Çakır'ın ölümüne sebep olduğu düşünülen Ümitcan Uygun ve çevresi, Müge Anlı'yı tehdit etmeye başladı.
Aleyna Çakır olayında baş şüpheli Ümitcan Uygun'un annesinin ölmesinin ardından ise Anlı'nın "İnsanların acısını yaşamasına müsaade edelim" diyerek konuları bir süre işlememeye karar verdiği ileri sürüldü ve Anlı, Çakır'ın anne ve babasını canlı yayına çıkarmadı.
Aleyna Çakır cinayeti: 21 yaşındaki Aleyna Çakır, haziran ayında evinde ölü olarak bulundu. Çakır'ın ölümünde baş şüpheli ise daha önce şiddet görüntüleri çıkan eski sevgilisi Ümitcan Uygun oldu. Hakkındaki iddiaları reddeden Uygun, konu hakkında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Baş şüpheli Ümitcan Uygun'un annesinin ölümü: Geçtiğimiz hafta ise canlı yayına bağlanan bazı kadınlar Ümitcan Uygun'un annesinin genç kızları kötü yola düşürmeye çalıştığını iddia etti. Bunun üzerine anne hakkında soruşturma başlatıldı. Bu hafta ifade vermesi gereken anne, cuma akşamı Ankara'da bir ormanda ölü bulundu.