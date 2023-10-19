Müge Anlı 47 gündür arıyordu! Nevrigül Alan'ın cesedi ağaca asılı olarak bulundu
BURSA'nın Gemlik ilçesinde 47 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi genç kadının cesedi bulundu. Nevrigül Alan (22) atv'nin fenomen programcısı Müge Anlı tarafından da uzun süredir aranıyordu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 gündür haber alınamayan 2 çocuk annesi genç kadının cesedi bulundu.22 yaşındaki Nevrigül Alan, atv'de Müge Anlı'nın programında da uzun süre aranmıştı.
Hisar ile Umurbey mahalleleri arasındaki zeytinliğine gelen çiftçi, ağaçta asılı bir ceset görünce durumu polise bildirdi.
Bu araziye gelen ekipler, uzun süredir burada olduğu belirlenen cesedin, Gemlik'te yaşadığı evden 2 Eylül'de ayrıldıktan sonra kaybolan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'a (22) ait olduğunu tespit etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, nöbetçi savcı da olay yerinde inceleme yaptı.