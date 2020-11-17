Müfit Can Saçıntı 100 bin lira harcadı 2,5 TL'ye satışa sundu! Hüsrana uğradı

Mandıra Filozofu adlı film serisinin yönetmeni ve başrol oyuncusu olarak tanınan usta isim Müfit Can Saçıntı pandemi döneminde farklı bir projeye girişti. Salgın sebebiyle insanların sinemaya gitmeye çekindiği ortamda Saçıntı dijital bir filmi imza attı.