Müfit Can Saçıntı 100 bin lira harcadı 2,5 TL'ye satışa sundu! Hüsrana uğradı
Mandıra Filozofu, Seksenler, Yaşamak Güzel Şey işlerine imza atan başarılı yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı son filminde hüsrana uğradı.
Mandıra Filozofu adlı film serisinin yönetmeni ve başrol oyuncusu olarak tanınan usta isim Müfit Can Saçıntı pandemi döneminde farklı bir projeye girişti. Salgın sebebiyle insanların sinemaya gitmeye çekindiği ortamda Saçıntı dijital bir filmi imza attı.
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Usta yönetmen, başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Fulden Akyüret, Umut Oğuz, Sami Aksu, Ömer Duran ve Uğur Batı'nın yer aldığı Maskeler De Düşer filmini çekti.
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Pandemi sebebiyle çekimlerin ev ortamında yapıldığını belirten Saçıntı "Çekimler amatörlükten uzak, yıllardır sektörün içerisindeki oyuncular tarafından gerçekleştirildi" demişti.
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Filmini Youtube üzerinden 2,5 TL'ye gösterime sunan Saçıntı için işler yolunda gitmedi.
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