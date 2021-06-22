Müdür işten eve uçarak gidiyor Muğla'da 'Yarasa Adam' deyince herkes tanıyor!
Cengiz Koçak, öyle bir alışkanlık edindi ki Fethiye'de 'Yarasa Adam' diye ünlendi. Koçak, mesai bittikten sonra evine 'uçarak' gidiyor.
MUĞLA'da herkes onu yarasa adam olarak tanıyor. Askeri öğrenciyken 1991'de uçaktan atlayışlar yaparak paraşütçülüğe başlayan Koçak, Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda astsubay olarak görev yaptığı sırada serbest paraşütçü oldu.
Emekliliğinin ardından 2011 yılında Base jump (serbest düşüş) sporuyla ilgilenmeye başlayan Koçak, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aldığı eğitimle Türkiye'de wingsuit (özel kıyafetle yarasa adam uçuşu) sporcusu olma özelliğini elde etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli takım adına yarışmalara katılan ve bu alanda ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden Koçak, çevresinde "yarasa adam" olarak tanındı.
Wingsuit base jump için keşfettiği yeni atlayış noktaları ve atlayışlarla ün kazanan Koçak, 20 gün önce Babadağ Teleferik'te genel müdür olarak işe başladı.