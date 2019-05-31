Müdür cinsel tacizde bulundu şikayet edince 16 kişi genç kızı yakarak öldürdü

Dünya Bangladeş'te meydana gelen vahşi bir olayı konuşuyor. 6 Nisan günü okulunun çatısında ateşe verilen Nusrat Jahan Rafi'nin ölümü, ülke ülke protestolar yapılmasına neden oluyor. Müdürünün tacizini şikayet eden Rafi'nin katil zanlıları olarak yargılanan 16 kişinin içinde ise okulun müdürü Siraj Ud Doula da bulunuyor. İşte korkunç haberin detayları...