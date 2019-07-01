Mucize! Şifa deposu siyah havucun faydaları
Siyah havuç, son zamanlarda sıkça sözü edilse de aslında yıllardır bizimle olan bir lezzet. “Rengi neden böyle?” Çünkü siyah havucun içinde, bildiğimiz turuncu havuçların içinde olandan neredeyse 30 kat daha fazla antioksidan bulunuyor. Antioksidan özellikler taşıyan pigmentler bakımından oldukça zengin olan siyah havuç, bu nedenle en şifalı sebzeler arasına da yer almaktadır.
Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından patenti alınan ve Ereğli’nin ilk patentli ürünü olarak tanınan siyah havuca ülkemizde en çok Konya, Ankara (özellikle Beypazarı), Antakya ve Güney Marmara’da rastlamak mümkün oluyor.
Şalgam suyu deyince aslında hiç kimsenin aklına gelmez. Şalgam suyunun ham maddesi olarak kullanılan siyah havuç, sadece şalgam suyu yapımında kullanılmıyor.
Halk arasında şalgam havuç olarak da anılan siyah havuç en çok şalgam suyu yapımında kullanılsa da günümüzde faydalarının öğrenilmesinin ardından mutfaklarda kendine daha çok yer bulmaya başladı.
Kendine özgü renk pigmentleri sayesinde organik gıda boyası olarak bebek maması yapımında, organik ürünleri ve draje hap çeşitlerinin renklendirilmesinde kullanılır. Sağlığa zararlı alerjen bir madde içermemesi nedeniyle organik renk verici olarak kullanılması son yıllarda yaygınlaşan siyah havuç, organik beslenmeye olan eğimin artması ile birlikte sofralarda daha sık yer almaya başlamaktadır.
Siyah havucun faydaları; Siyah havuç, yüksek miktarda A, C ve K vitaminleri ile potasyum, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içeriyor. İçerdiği bu vücudumuza faydalı vitamin ve mineraller sayesinde ilk olarak bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, bizi hastalıklardan koruyor.
Midemizin sağlığını korumamıza yardımcı olan siyah havuç, özellikle gastrit, ülser gibi mide asidi kaynaklı sorunların iyileşme sürecine destek oluyor. Siyah havuç, yüksek oranda besin lifi barındırdığından sağlıklı bir sindirim sistemimiz olmasını sağlıyor. Çok güçlü antioksidan özellikleri bulunduğundan gripten koruyucu bir etki oluşturmasını sağlıyor.
Antioksidan özellikleri sayesinde siyah havuç, detoks suyu olarak da değerlendirilebiliyor. Bu da cilt sağlığımızı olumlu etkiliyor. Ödem ve şişkinliklerden kurtulmak için kendisi tek başına en doğal reçetelerden biri sayılıyor.