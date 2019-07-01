Mucize! Şifa deposu siyah havucun faydaları

Kendine özgü renk pigmentleri sayesinde organik gıda boyası olarak bebek maması yapımında, organik ürünleri ve draje hap çeşitlerinin renklendirilmesinde kullanılır. Sağlığa zararlı alerjen bir madde içermemesi nedeniyle organik renk verici olarak kullanılması son yıllarda yaygınlaşan siyah havuç, organik beslenmeye olan eğimin artması ile birlikte sofralarda daha sık yer almaya başlamaktadır.

Siyah havucun faydaları; Siyah havuç, yüksek miktarda A, C ve K vitaminleri ile potasyum, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içeriyor. İçerdiği bu vücudumuza faydalı vitamin ve mineraller sayesinde ilk olarak bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, bizi hastalıklardan koruyor.