Mucize filminin yıldızı Seda Tosun Eymen Adalı ile boşandı şaşırtan ayrılık
Seda Tosun ve iki yıldır evli olduğu eşi müzisyen Eymen Adalı ile boşandı. Çift karşılıklı yaşanan anlaşmazlıklardan sonra evliliklerini bitirme kararı aldığını duyurdu.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı Mucize filminde Mızgin rolüne hayat veren Seda Tosun ve eşi Eymen Adalı ayrıldı. İki yıllık evliliklerini sonlandıran güzel oyuncu Seda Tosun boşanma nedeni olarak eşiyle anlaşamadıklarını dile getirmekle yetindi.
Kariyerine ağırlık vermek istediğini söyleyen Tosun, ''Birçok senaryo geliyor. İşimde baharı yaşadığım bir süreçteyim. Çalışmaktan hiç yorulmam'' ifadelerini kullandı.
Yeni projeleriyle sevenlerinin karşısına çıkmak için sabırsızlanan güzel sanatçı yeni sezonda romantik komedi türünde bir film için kamera karşısına geçeceğinin müjdesini verdi.
İş ve kariyer hayatında emin adımlarla ilerlemek istediğini vurgulayan Tosun ‘Yeşil Işık’ şarkıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmayı başardı.