Mucize filminin yıldızı Seda Tosun Eymen Adalı ile boşandı şaşırtan ayrılık

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı Mucize filminde Mızgin rolüne hayat veren Seda Tosun ve eşi Eymen Adalı ayrıldı. İki yıllık evliliklerini sonlandıran güzel oyuncu Seda Tosun boşanma nedeni olarak eşiyle anlaşamadıklarını dile getirmekle yetindi.