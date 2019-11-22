Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu ödül aldı

İzlenme rekoru kıran Mucize Doktor dizisinde Savant sendromlu doktor Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, oyunculuk performasıyla herkesin dikkatini çekince hayatı da merak edilmiş, oyuncunun kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla olduğu öğrenilmişti. Son olarak ikili, Çeşmioğlu'nun aldığı ödül ile gündeme geldi.