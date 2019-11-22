Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu ödül aldı
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'da Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu, ödül aldı.
İzlenme rekoru kıran Mucize Doktor dizisinde Savant sendromlu doktor Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, oyunculuk performasıyla herkesin dikkatini çekince hayatı da merak edilmiş, oyuncunun kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla olduğu öğrenilmişti. Son olarak ikili, Çeşmioğlu'nun aldığı ödül ile gündeme geldi.
Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu, İsmet Küntay Tiyatro ödüllerinden birinin sahibi oldu. 2006 yılında yayınlanan İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle adını duyuran Ece Çeşmioğlu, İsmet Küntay Tiyatro ödüllerinden 'Dogville' oyunundaki performansıyla 'Yılın en başarılı genç kadın oyuncusu' ödülünü aldı. Ödülle fotoğrafını paylaşan Çeşmioğlu, büyük beğeni topladı.
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğluçifti, aşklarını ulu orta yaşamak yerine birlikte görüntülenmekten kaçmalarına rağmen geçtiğimiz haftalarda beraber bir AVM'de görüntülenmişti.
Birlikte geldikleri AVM'de yemek yiyip koyu bir sohbete oturan aşıklar, daha sonra AVM'de kısa bir gezintiye çıkıp mağaza reyonlarındaki ürünleri incelemişlerdi.