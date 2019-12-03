Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez konser verdi sahnede halay çekti
Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, Ankara'da dün akşam Barabar adını verdikleri müzik grubuyla konser verdi, sahnede halay çekti.
FOX TV ekranlarında yayımlanan Mucize Doktor dizisinde yayımlandığı ilk günden beri oyunculuğuyla herkesi kendisine hayran bıraktıran Taner Ölmez, arkadaşlarıyla beraber Barabar adını verdikleri müzik grubuyla dün akşam Ankara'da konser verdi.
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Taner Ölmez'in sevenleriyle buluştuğu Ankara konserine eğlenceli anlar damga vurdu. Konserde 'Ringo Ringo Şİşeler' gibi çeşitli şarkılar söyleyen Ölmez, halay performansıyla da hayranlarından tam not aldı.
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Oyunculuktaki başarısının yanı sıra bir müzik grubunda yer alan ve şarkılar söyleyen Taner Ölmez'in o anları sosyal medyada da hayranları tarafından beğenildi.
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Mucize Doktor dizisinde savant hastası olan bir cerrahi asistanı oynayan Taner Ölmez, konserindeki performansıyla herkesi şaşkına çevirdi.
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