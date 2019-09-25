Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ferman yola geldi! Herkes çok şaşıracak
Yeni başlamasına rağmen fenomen haline gelen Mucize Doktor'un yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden seyircide büyük merak uyandırdı.
Fox TV'de ekranlara gelen ve kısa sürede reyting rekorları kıran Mucize Doktor dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal'ın bulunduğu dizi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
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Mucize Doktor’un 26 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak olan 3. bölümü de heyecanla bekleniyor. Bu bölümde dikkat çeken gelişmeler olacak.
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