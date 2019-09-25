Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ferman yola geldi! Herkes çok şaşıracak

Fox TV'de ekranlara gelen ve kısa sürede reyting rekorları kıran Mucize Doktor dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal'ın bulunduğu dizi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.