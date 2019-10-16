Mucize Doktor'un ünü Türkiye sınırlarını aştı Cannes'ta kapış kapış satılıyor
Fox TV'de yayınlanmaya başladığı andan itibaren rekor üstüne rekor kıran Mucize Doktor dizisi, Cannes'ta katıldığı bir fuarda farklı ülkelere satıldı.
Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Reha Özcan ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Mucize Doktor dizisi, Fransa'da düzenlenen MIPCOM 2019 fuarına katıldı.
Cannes şehrinde düzenlenen ve 14 Ekim'de başlayan fuar, Türkiye'de reyting rekorları kıran Mucize Doktor dizisi için oldukça karlı geçti. Dizi, şu ana kadar 43 ülkeye satıldı.
Taner Ölmez'den Cannes pozu: Öte yandan başrol oyuncularından Taner Ölmez, Cannes'ta Onur Tuna ile çekildikleri bu pozunu paylaşmıştı.
Peki Mucize Doktor konusu nedir?
Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Mucize Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir.