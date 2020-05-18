Mucize Doktor'un Tanju Hocası Murat Aygen eşiyle nasıl evlendiğini anlattı!

"Kapıdan içeri girdi bu benim karım dedim": İkinci gün seçmelere gelen bir kız oldu. Kapıdan içeri girdi ve ben bu insanı nereden tanıyorum dedim. Dejavu yaşadım. Görüşmesi bitince ekiptekilere 'bu benim karım, çocuklarımın annesi ve mutlaka tüm numaralarını alın' dedim.