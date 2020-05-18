Mucize Doktor'un Tanju Hocası Murat Aygen eşiyle nasıl evlendiğini anlattı!
FOX'un sevilen dizisi Mucize Doktor'da rol alan oyuncu Murat Aygen, gazeteci Emre Kara'nın Instagram üzerinden canlı yayınına katılıp özel açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu Murat Aygen, katıldığı canlı yayınında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken, eşiyle nasıl tanıştığını, evlendiğini anlattı. İşte Aygen'in konuşmasından öne çıkanlar:
"Hiç beklemediğim bir andı. Hayatımın keyifli gitmediği bir dönem motorsikletle hız denemeleri yaptığım, extreme sporların dibine vurduğun bir dönemdi. Sahne projesi yapmak istiyordum. Bir ilan çıktık. Gelen başvurular arasından ön eleme yapıp görüşmelere davet ettik.
"Kapıdan içeri girdi bu benim karım dedim": İkinci gün seçmelere gelen bir kız oldu. Kapıdan içeri girdi ve ben bu insanı nereden tanıyorum dedim. Dejavu yaşadım. Görüşmesi bitince ekiptekilere 'bu benim karım, çocuklarımın annesi ve mutlaka tüm numaralarını alın' dedim.
Üç tane seçme geçti. Benim aşkım daha da kabardı. Daha sonra projeye başladık. Birkaç prova sonra 'benim bildiğimi senin de bilmen lazım, sen benim çocuklarımı annesisin evlen benimle' dedim.