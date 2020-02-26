Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal sette yaşadıklarını anlattı!
Fox'un reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da Nazlı karakterini canlandıran Sinem Ünsal, bir şampuan markasının reklam yüzü oldu. Açıklamalarda bulunan Ünsal, 'Beni gerçekten doktor zannediyorlar. Ağrılarını anlatanlar, ilaç soranlar oluyor' dedi.
İzleyicileri ekranlara kitleyen Mucize Doktor dizisinin başarılı oyuncularından Sinem Ünsal, şampuan markasının reklam yüzü olduğu lansmanda birçok açıklamalarda bulundu. Düzenlenen lansmana Arzu Özal, Dilara Koçak, Burcu Ziyal, Burcu Şendir, Begüm Özer, Serap Sarı, Dilek Birgen, Evrim Başaran Kırmızıtaş, Sinem Yıldı gibi ünlü isim katıldı.
"Çok güzel bir basamak oldu": Gelen olumlu tepkilerden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden güzel oyuncu, "Daha önce birçok projede yer almıştım ama bu proje benim için çok güzel bir basamak oldu" cümlelerini kullandı.
"Dizideki karakteriniz gerçek hayatta nasıl karşılanıyor?" sorusuna Ünsal, şu yanıtı verdi:
"Beni gerçekten doktor zannediyorlar": Beni gerçekten doktor zannedenler oluyor. Gerçek bir hastanede çalıştığımız için oradaki gerçek hastalarda şikayetlerini söylüyor. Tatlı tatlı diyaloglara sebep oluyor. Ağrılarını anlatanlar, ilaçlarını soranlar oluyor.