Mucize Doktor'un Hemşire Açelya'sı beyaz bikinisiyle yıktı!
FOX TV'nin en çok izlenen dizisi olan Mucize Doktor reyting başarısı ve oyuncuları ile gündemde. Mucize Doktor dizisi ile yıldızı parlayan oyunculardan biri de Hemşire Açelya karakterine hayat veren güzel oyuncu Hayal Köseoğlu oldu. Köseoğlu'nun bikinili pozları instagramı salladı.
Daha ilk bölümü ve farklı senaryosu ile izleyicinin övgüsünü kazanan dizi Mucize Doktor verdiği mesaj ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Rakiplerini reyting listelerinde alt üst eden dizinin senaryosu kadar oyuncuları da seyirci tarafından mercek altında.
Otistik savant sendromu olan Doktor Ali'nin hikayesinin anlatıldığı dizide yıldızı parlayan isimlerden biri de güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken Hayal Köseoğlu oldu.
Hayal Köseoğlu dizide henüz 20'lerinde olan, Nazlı’nın ev arkadaşı, hırslı, güzel, bakımlı, neşeli, flörtöz bir hemşireyi canlandırıyor. Açelya hemşirenin en tahammül edemediği şey ise doktor-hemşire arasındaki hiyerarşi..
Güzelliği ile göz dolduran genç oyuncu gerçek hayatta aslında bambaşka biri.. Dizi sayesinde instagram takipçi sayısını ikiye katlayan Köseoğlu, verdiği pozlarla binlerce yorum ve beğeni aldı..