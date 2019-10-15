Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna gelen yorumları işte böyle tiye aldı
Mucize Doktor dizisinin yıldızı Onur Tuna, dizi üzerine gelen yorumları yaptığı paylaşımla tiye aldı.
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna, sosyal medya hesabı Instagram'dan dizinin Ali Vefa'sı Taner Ölmez ile fotoğrafını paylaşarak dizi üzerinden gelen yorumları tiye aldı.
Dizide sürekli Ali Vefa'ya sert çıkışlar yaparak bağıran Ferman karakteri nedeniyle Onur Tuna eleştirilince Instagram hesabından Taner Ölmez ile paylaştığı fotoğrafının altına ''Ferman Bey lütfen Ali’ye iyi davranın:)'' yorumunu yaparak gelen eleştirileri tiye aldı.
Onur Tuna'nın bu paylaşımına ise takipçilerinden de yorum yağdı, birçok takipçisi, ''Evet, lütfen kötü davranmayın'' diyerek yorum yaptı. Tuna'nın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu.
Yayımlandığı ilk günden beri sevilerek izlenen dizi Mucize Doktor'daki Ferman karakteri hakkında açıklamalar yapan Onur Tuna, şunları söylemişti: