Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna gelen yorumları işte böyle tiye aldı

Onur Tuna'nın bu paylaşımına ise takipçilerinden de yorum yağdı, birçok takipçisi, ''Evet, lütfen kötü davranmayın'' diyerek yorum yaptı. Tuna'nın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından da beğeni yağmuruna tutuldu.