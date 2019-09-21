Mucize Doktor’un Ferman’ı Onur Tuna eleştirilere cevap verdi 'Küfürlere gelirsek...'

Yeni fragmanda, Ali Vefa’nın hastaneye, insanlara ve doktorluğa alışma sürecinde yaşadığı yeni maceralar ekrana gelecek. Yeni bölümde Ali Vefa, insan ilişkilerini geliştirebilmek için uğraşıyor ancak yaşadığı sorunların çözülmesi için bir miktar zamana ihtiyacı olduğu görülüyor. İlk kez bir hastasını kaybeden Ali, Adil hocaya isyan ediyor.