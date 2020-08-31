Mucize Doktor'un ekrana ne zaman döneceği belli oldu FOX fragmanı verdi
FOX TV'nin en çok izlenen dizisi Mucize Doktor'un ekrana ne zaman geri döneceği belli oldu. Mucize Doktor için ilk fragman geldi.
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor ile ilgili haber geldi. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi ekrana dönmek için gün sayıyor.
110
Koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan Mucize Doktor'un 29. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.
210
Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın sıra dışı hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor, 17 Eylül Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak.
310
Mucize Doktor, yeni sezonda kadrosuna Seda Bakan ve Hakan Kurtaş'ı da dahil etti.
410