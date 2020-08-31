Mucize Doktor'un ekrana ne zaman döneceği belli oldu FOX fragmanı verdi

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor ile ilgili haber geldi. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi ekrana dönmek için gün sayıyor.