Mucize Doktor'un başrol oyuncusunu Acun kaptı! Diziden ayrılıyor mu?

41. bölümü ile 10 Aralık'ta ekrana gelecek olan Savant sendromu olan Deha Ali'nin hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'da seyirciyi üzen bir ayrılık haberi ortaya atıldı. Acun Ilıcalı’nın2021 yılının başında yayın hayatına başlamayı düşündüğü dizi platformu Exxen için çekilecek olan yeni bir dizide Mucize Doktor'un kadrosunda olan bir isim geçiyor.