Mucize Doktor'un başrol oyuncusunu Acun kaptı! Diziden ayrılıyor mu?
Konusu ile daha ilk bölümden farkındalık yaratan dizi Mucize Doktor perşembe akşamlarına adını yazdırmaya devam ediyor. Her bölümü ile sosyal medyaya konu olan dizinin oyuncusunu Acun'un yeni dizi platformu Exxen'de görenler çok şaşırdı.
Daha önce işlenmemiş farklı senaryosu ve muhteşem oyuncu kadrosu ile perşembe akşamlarının açık ara en çok izlenen dizisi Mucize Doktor her hafta sosyal medyanın konusu olmaya devam ediyor.
41. bölümü ile 10 Aralık'ta ekrana gelecek olan Savant sendromu olan Deha Ali'nin hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'da seyirciyi üzen bir ayrılık haberi ortaya atıldı. Acun Ilıcalı’nın2021 yılının başında yayın hayatına başlamayı düşündüğü dizi platformu Exxen için çekilecek olan yeni bir dizide Mucize Doktor'un kadrosunda olan bir isim geçiyor.
Kızı Melisa'nın eski bölümlerini soluksuz izlediği için yeniden çekmeye karar verdiği Sihirli Annem ve Bez Bebek gibi dizileri yeniden ekrana uyarlanacak olan Acun'un son bombası ise Öğrenci Evi olacak.
2021 yılının ilk aylarında yayınlanması planlanan Öğrenci Evi ile ilgili son bilgiler merakla takip edilirken dizinin başrolünü paylaşacak isimler de belli olmaya başladı. Ceyda Düvenci ve Arzu Gamze Kılıç daha önce adı geçen isimlerdi.