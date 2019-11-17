‘Mucize Doktor’un altın kalpli başhekimi Adil: Ecevit rolünü oynamak isterim
Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde televizyon izleyicileriyle buluşan oyuncu Reha Özcan, "Türkiye artık kendisine sunulan kadere tepki gösteriyor." dedi. Özcan Ecevit, Che Guevara ve Fidel Castro’yu oynamak istediğini anlattı.
'Mucize Doktor' adlı dizide iyi kalpli başhekim Adil rolünü canlandıran tiyatrocu Reha Özcan dizisi, tiyatro hayatı, çocukluğu ve Türkiye gündemine dair soruları yanıtladı.
Türkiye'nin gündemini değerlendiren Özcan, "Türkiye artık kendisine sunulan kadere tepki gösteriyor. Ekonomik ve siyasi politikalara ya da gündelik hayattaki sosyolojik baskıya karşı boyun eğmiyor.
Hem katalizör hem yol gösterici anlamında sanatın görevi çok önemli. Yaşama sevincini ve keyif alanlarını genişleten önerilerle sanat, şu andaki Türkiye’ye çok faydalı olacak." diye konuştu.
Özcan kendisini en çok üzen şeyin ise anlamlandıramadığı savaşlar, ekonomik krizler, üretimin yavaşlaması, insan hayatının vergilerle daha da zor hale getirilmesi ve ekonomik gelirin her geçen gün daha da düşmesi olduğunu söyledi.