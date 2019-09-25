Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'den itiraf geldi kaygısını bakın nasıl anlattı
Mucize Doktor dizisinde Doktor Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, dizi hakkındaki itirafı ile gündeme geldi.
FOX Tv ekranlarının yeni dizisi Mucize Doktor, hız kesmeden tüm hızıyla devam ederken Doktor Ali Vefa karakterine can veren Taner Ölmez'in oyunculuğu ise herkesi kendisine hayran bıraktırıyor. Başarılı oyunculuğu dilden dile dolanan Ölmez, canlandırdığı karakterle son zamanların en çok konuşulan ismi oldu.
33 Yaşındaki başarılı oyuncu Taner Ölmez, FOX Tv'nin yeni sezon partisinde UçanKuş muhabirlerine dizi hakkında yaptığı itiraflarıyla adından söz ettirdi.
Taner Ölmez, açıklamasında Mucize Doktor hakkında şunları söyledi "Hikayeye inandık; herkes inandı ve sonunda güzel iş çıktı. Hikayeye okuyunca elbette yapabilir miyim kaygısı oldu?
Ancak çalışınca üstesinden geldim. Senaryoyu okuyunca zorlandığım yerler oldu ama duygusal anlamda oldu. Çocukların gözlerine bakıp onlarla tanışınca zorlandığım yerler oldu."