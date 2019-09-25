Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'den itiraf geldi kaygısını bakın nasıl anlattı

FOX Tv ekranlarının yeni dizisi Mucize Doktor, hız kesmeden tüm hızıyla devam ederken Doktor Ali Vefa karakterine can veren Taner Ölmez'in oyunculuğu ise herkesi kendisine hayran bıraktırıyor. Başarılı oyunculuğu dilden dile dolanan Ölmez, canlandırdığı karakterle son zamanların en çok konuşulan ismi oldu.