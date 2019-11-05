Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'in abisi de ünlüymüş
Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Taner Ölmez'in kardeşi de kendisi gibi ünlüymüş.
FOX ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Taner Ölmez'in ağabeyinin de kendisi gibi ünlü olduğunu söylesek...
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Yetenekli oyuncu Taner Ölmez'in ağabeyi Taylan Özgür Ölmez, sesiyle yürek titreten bir müzisyen...
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Güçlü sesiyle kendine hayran bırakan Taylan Ölmez, kardeşi Taner Ölmez'den 7 yaş büyük.
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Yanık sesiyle büyüleyen genç şarkıcı, oyuncu kardeşinin yeni dizisinde gösterdiği üstün başarıyı, sosyal medya hesabından takdir etmeyi de ihmal etmiyor.
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