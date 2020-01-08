Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifi etti
Mucize Doktor dizisinin yıldızı Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu'na Belçika'da bir köprünün üzerinde evlilik teklifi yaptı.
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'da Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez'in bir süredir beraber olduğu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile 2020'de evleneceği haberleri netlik kazandı.
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Kensii gibi oyuncu olan sevgilisi Çeşmioğlu'yla uzun bir süredir mutlu bir beraberlik sürdüren Taner Ölmez, çıktıkları Belçika tatilinde romantik bir evlilik teklifi yaptı.
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Belçika'nın tarihi şehri Brugge'da bir köprünün üzerinde olduğu anlarda Ölmez, bir anda evlilik teklifini yaptı ve 'evet' cevabını aldı.
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Sıklıkla 2020'de evlenecekleri konuşulan ikilinin yaz aylarında nikah masasına oturması bekleniyor.
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