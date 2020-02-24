Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu sınırları zorladı iç çamaşırsız olay pozlar
Reyting rekortmeni Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, seksi pozlarını iç çamaşırsız haliyle verdi. Hayal Köseoğlu'nun iddialı fotoğrafları övgü dolu yorumlar aldı.
Yayımlanmaya başladığı ilk günden beri FOX TV ekranlarında reyting rekorları kıran, seyirciyi her hafta ekranlara kilitleyen Mucize Doktor dizisi, oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizide Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu ise sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı iddialı pozlarıyla ortalığı sallıyor.
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Bir dönem Instagram hesabında yayımladığı yatak pozlarıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen Hayal Köseoğlu, bu kez seksi pozlarını iç çamaşırı giymediği belli olan kıyafetleriyle verdi.
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İç çamaşırsız giydiği beyaz gömleğiyle poz veren Hayal Köseoğlu, pozlarını peş peşe Instagram hesabından paylaştı.
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Herhangi bir açıklama yazmadan paylaşımlar yapan güzel oyucunun pozlarına dakikalar için beğeni ve yorum yağdı.
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