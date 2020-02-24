Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu sınırları zorladı iç çamaşırsız olay pozlar

Yayımlanmaya başladığı ilk günden beri FOX TV ekranlarında reyting rekorları kıran, seyirciyi her hafta ekranlara kilitleyen Mucize Doktor dizisi, oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizide Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu ise sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı iddialı pozlarıyla ortalığı sallıyor.