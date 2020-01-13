Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle ayrılığa dayanamadı!
Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisinden ayrıldığı iddia edilmişti. Çift yayımladıkları yeni pozla ayrılık iddialarını yalanladılar.
Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Köseoğlu bir süredir Caner Şahin ile aşk yaşıyor.
Hayal Köseoğlu ve sevgilisi Caner Şahin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından beraber çekildikleri pozları kaldırmalarıyla ayrılık iddialarıyla gündeme geldiler. Çiftin bu hareketi Ayrıldılar mı? sorusunu akıllara getirdi.
Köseoğlu ve Şahin, ayrılık iddialarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yalanladı. Köseoğlu, sevgilisiyle çekilen karesini "Bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir fotoğraf" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.
Şahin ise aynı pozu, "Oynamayın artık şununla" notuyla takipçileriyle paylaştı.