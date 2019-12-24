Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu sevgilisini öpmelere doyamadı!
Fox TV'de ekranlara gelen Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un güzel oyuncusu Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Köseoğlu bu sefer sevgilisi Caner Şahin'le çektiği resimleri paylaştı.
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Mucize Doktor'da Açelya karakterini canlandıran Köseoğlu, sevgilisiyle sarmaş dolaş olduğu resimlere takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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Güzel oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisi Caner Şahin'i öptüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Köseoğlu'nun, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle paylaştığı samimi pozuna, kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
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