Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu Caner Şahin'le ayrıldı mı?
Fox'un Mucize Doktor dizisinin Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, sevgilisi Caner Şahin'le beraber olan resimlerini kaldırınca ayrılık iddiası gündeme geldi.
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da 'Açelya' rolünü canlandıran oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgili Caner Şahin'le birlikte çektirdikleri resimler paylaşmışlardı.
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Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, sevgilisiyle beraber olduğu paylaşımına takipçilerinden olumlu geri dönüşler aldı. Çiftin bu paylaşımının ardından hayranlarından binlerce beğeni geldi.
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Ancak ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından sildi. Bu silmenin ardından 'Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin ayrıldı mı?' sorusu akılları kurcaladı.
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Çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
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