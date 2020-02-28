Mucize Doktor'da yeni oyuncu ortalığı fena karıştıracak Damla'yı bakın kim oynuyor

Mucize Doktor, dün akşam yayımlanan 24. bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin yayımlanan son bölümünde Ali ve Nazlı, ilk kez ilişkilerine bir şans vermeye karar verdiler. Fakat bu ilişki, normal seyrinde ilerleyecek gibi durmuyor.