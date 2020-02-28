Mucize Doktor'da yeni oyuncu ortalığı fena karıştıracak Damla'yı bakın kim oynuyor
FOX TV'nin herkes tarafından ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor'a yeni asistan katıldı. Damla karakterinin hastaneye gelişi ilk andan itibaren ortalığın karışmasına neden oldu.
Mucize Doktor, dün akşam yayımlanan 24. bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin yayımlanan son bölümünde Ali ve Nazlı, ilk kez ilişkilerine bir şans vermeye karar verdiler. Fakat bu ilişki, normal seyrinde ilerleyecek gibi durmuyor.
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Öte yandan diğer tarafta planını yürürlüğe sokan Kıvılcım, Beliz’i köşeye sıkıştırdı. Bu sırada hastanede bir çocuğun organ nakli konu edildi.
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Acil karaciğer nakline ihtiyacı olan bir çocuğa uygun tek karaciğerin hüküm giymiş bir mahkuma ait olduğu anlaşıldı. Ve bütün risklerine rağmen tehlikeli mahkumu hastaneye getirildi.
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Reyting rekortmeni dizinin yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Mucize Doktor yeni bölümde hastanede işe başlayan yeni asistan Damla ortalığı karıştıracak gibi duruyor.
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