Mucize Doktor'da senaryo hatası Doktorlar hayranlarını kızdırdı Doktor Ela ayrıntısı bomba

FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 15. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Kanalın reyting rekortmeni dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Yasemin Özilhan ise çok konuşuldu. Seneler önce Doktorlar dizisindeki karakteri Doktor Ela olarak diziye katılan yıldız oyuncu beğenileri topladı, bir ayrıntı ise dizinin hayranlarının gözünden kaçmayınca olay oldu.